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Сегодня, 21:21

Родри: «Для «Манчестер Сити» важна эта победа на «Шеффилдом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал победу над «Шеффилдом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии. Он забил один гол.

«Мы извлекли уроки из последних матчей. Для нас важна эта победа. Фил Фоден обладает невероятной способностью быстро разворачиваться. У него такая хорошая игра с мячом, он может так быстро поворачиваться. Он увеличивает темп, может пробить и отдать пас. Победа на клубном чемпионате мира? Это всегда придает сил. Мы просто проходим через это как команда, кто бы ни играл, сегодня у нас было два или три изменения, и все равно это так хорошо», — приводит слова Родри ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 13 января команда сыграет с «Ньюкаслом».

ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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