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Сегодня, 17:42

Эриксен: «Для «МЮ» важен даже Кубок лиги»

Эриксен отметил важность Кубка лиги для «МЮ»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен подвел итоги 1/8 финала Кубка лиги против «Бернли» (2:0). Датчанин отметил важность Кубка лиги для клуба.

«Прошло несколько лет с тех пор, как клуб последний раз выигрывал трофей. Наша цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на каждом соревновании и понять, к чему в итоге придём. Конкретно нам не было сказано, что мы должны выиграть тот или иной кубок, все игроки просто хотят выиграть как можно больше, но чтобы добиться этого, нам сначала нужно доказать, что этого мы заслуживаем.

Это касается каждого турнира. Как вы могли видеть по матчу с «Бернли», для нас важен даже Кубок лиги. Прежде всего, было важно пройти в следующий раунд турнира, а также почувствовать совместную радость победы после возвращения с мундиаля», — приводит слова Эриксена talkSPORT.

В матче против «Бернли» отличились Эриксен и Маркус Рэшфорд. Соперник «МЮ» по четвертьфиналу Кубка лиги определится после жеребьевки.

Кристиан Эриксен
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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