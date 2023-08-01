Эриксен о Хойлунде: «Сильный девятый номер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о нападающем «Аталанты» Расмусе Хойлунде.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 20-летний датчанин в ближайшее время подпишет с «МЮ» 5-летний контракт.

«Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне. Он хороший парень и хороший игрок. Как я уже сказал, он добился солидного прогресса.

Я недавно с ним разговаривал, когда был в сборной. Конечно, я рассказал ему много приятного о «Манчестер Юнайтед», — цитирует игрока Evening Standard.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.