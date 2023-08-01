Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:47

Эриксен о Хойлунде: «Сильный девятый номер»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о нападающем «Аталанты» Расмусе Хойлунде.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 20-летний датчанин в ближайшее время подпишет с «МЮ» 5-летний контракт.

«Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне. Он хороший парень и хороший игрок. Как я уже сказал, он добился солидного прогресса.

Я недавно с ним разговаривал, когда был в сборной. Конечно, я рассказал ему много приятного о «Манчестер Юнайтед», — цитирует игрока Evening Standard.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Кристиан Эриксен
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кевин Дюрант получил в подарок именную футболку «Челси»