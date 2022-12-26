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26 декабря, 22:46

Полузащитник «Ньюкасла» Шелви пропустит 6-8 недель из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви пропустит до двух месяцев с травмой икроножной мышцы, сообщает The Athletic. На восстановление ему потребуется от шести до восьми недель.

Этот сезон складывается крайне неудачно для Шелви, который ранее пропустил первые два месяца из-за проблем с задней поверхностью бедра.

В рамках АПЛ 30-летний англичанин успел отметиться только тремя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более получаса.

Отметим, что контракт Шелви с «сороками» истекает в конце этого сезона.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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