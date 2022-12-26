Полузащитник «Ньюкасла» Шелви пропустит 6-8 недель из-за травмы

26 декабря, 22:46
Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви пропустит до двух месяцев с травмой икроножной мышцы, сообщает The Athletic. На восстановление ему потребуется от шести до восьми недель.
Этот сезон складывается крайне неудачно для Шелви, который ранее пропустил первые два месяца из-за проблем с задней поверхностью бедра.
В рамках АПЛ 30-летний англичанин успел отметиться только тремя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более получаса.
Отметим, что контракт Шелви с «сороками» истекает в конце этого сезона.