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Сегодня, 18:01

Полузащитник Онома может покинуть «Фулхэм» в ближайшее время

Мария Гусева
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«Фулхэм» ведет переговоры с полузащитником Джошем Онома о расторжении его контракта, сообщает Sky Sports.

Онома выступает за «Фулхэм» с 2019 года. Срок действующего соглашения 25-летнего англичанина с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

По информации источника, несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника.

В сезоне-2022/23 Онома принял участие в двух матчах за «Фулхэм». Всего полузащитник провел на поле 13 минут и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Фулхэм
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