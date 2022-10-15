Рубен Невеш оценил игру «Вулверхэмптона» в матче с «Ноттингемом»

Сегодня, 23:04
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.
«Мы всю неделю говорили о том, что это будет сложный матч, мы знали о его важности. Команда провела фантастический первый тайм, «Ноттингем» пытался замедлить игру. В первом тайме у нас было много моментов. Во втором мы снова играли очень хорошо, забили гол», — приводит слова Невеша BBC.
Также 25-летний футболист рассказал о своем голе в матче, который он забил с пенальти.
«Я просто думал о себе. Я знаю, что если сделаю все хорошо, то вратарю будет очень трудно. Поэтому я стараюсь бить с большей силой, потому что знаю, что он очень хороший вратарь при исполнении пенальти», — сказал Невеш.
В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Вулверхэмптон» 9 матчей в АПЛ и забил 2 гола.
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Основные источники исследования