Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:04

Рубен Невеш оценил игру «Вулверхэмптона» в матче с «Ноттингемом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.

«Мы всю неделю говорили о том, что это будет сложный матч, мы знали о его важности. Команда провела фантастический первый тайм, «Ноттингем» пытался замедлить игру. В первом тайме у нас было много моментов. Во втором мы снова играли очень хорошо, забили гол», — приводит слова Невеша BBC.

Также 25-летний футболист рассказал о своем голе в матче, который он забил с пенальти.

«Я просто думал о себе. Я знаю, что если сделаю все хорошо, то вратарю будет очень трудно. Поэтому я стараюсь бить с большей силой, потому что знаю, что он очень хороший вратарь при исполнении пенальти», — сказал Невеш.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Вулверхэмптон» 9 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62619288/page/7

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» победил «Эвертон» и другие матчи 11-го тура

Конте — о победе над «Эвертоном»: «Провели хорошую игру и создали много моментов»