Рубен Невеш оценил игру «Вулверхэмптона» в матче с «Ноттингемом»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал победу над «Ноттингемом» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.

«Мы всю неделю говорили о том, что это будет сложный матч, мы знали о его важности. Команда провела фантастический первый тайм, «Ноттингем» пытался замедлить игру. В первом тайме у нас было много моментов. Во втором мы снова играли очень хорошо, забили гол», — приводит слова Невеша BBC.

Также 25-летний футболист рассказал о своем голе в матче, который он забил с пенальти.

«Я просто думал о себе. Я знаю, что если сделаю все хорошо, то вратарю будет очень трудно. Поэтому я стараюсь бить с большей силой, потому что знаю, что он очень хороший вратарь при исполнении пенальти», — сказал Невеш.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Вулверхэмптон» 9 матчей в АПЛ и забил 2 гола.