Сарабия: «Лопетеги сыграл очень важную роль, позволив мне играть за «Вулверхэмптон»

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия поделился мнением о главном тренере команды Хулене Лопетеги.
«Он сыграл очень важную роль в решении, которое я принял. Раньше он уже тренировал меня. У нас остались хорошие воспоминания о совместной работе. Он всегда был отличным тренером, мне очень нравятся его идеи и стиль игры. Это правда, что он сыграл очень важную роль, позволив мне сегодня играть за «Вулверхэмптон», — цитирует пресс-служба клуба Сарабию.
Полузащитник перешел в «Вулверхэмптон» из «ПСЖ» в это трансферное окно. Контракт 30-летнего испанца рассчитан на 2,5 года.
В сезоне-2022/23 Сарабия провел за «ПСЖ» 18 матчей во всех турнирах. В них полузащитник забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования