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Сегодня, 12:10

Президент «Атлетико» Сересо высказался о будущем Феликса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал вокруг будущего Жоау Феликса, который на правах аренды выступает за «Челси».

«Мы не знаем, что будет с Жоао летом. В данный момент он в «Челси». Потом мы посмотрим, сможет ли он подписать контракт или нет. Сможет ли он провести еще один сезон или нет... но не беспокойтесь об этом», — цитирует Сересо Marca.

«Челси» арендовал Феликса в зимнее трансферное окно. 23-летний форвард провел за лондонцев 17 матчей, отличившись тремя забитыми мячами.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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