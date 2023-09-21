Президент «Тоттенхэма» Леви назвал ошибкой назначения Конте и Моуринью

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви считает ошибкой приглашения на пост главного тренера лондонского клуба Антонио Конте и Жозе Моуринью.

«У меня были хорошие отношения и с Жозе, и с Антонио. Я совершил ошибку. Они отличные менеджеры, но они просто не подходят для этого клуба. То, как они хотят побеждать, отличается от того, как нам нужно побеждать.

Я думаю, что наши болельщики жаждут атакующего футбола. Если это означает победы со счетом 4: 3, то пусть будет так. Тогда как их (Конте и Моуринью – прим.) стиль футбола...они не возражают против игры в обороне и победы 1:0», – сказал Леви в интервью Bloomberg.

Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 годы. Конте руководил «шпорами» с 2021 по 2023 годы.

Этим летом команду принял Анге Постекоглу. После 5 туров «Тоттенхэм» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.