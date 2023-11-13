Принц Уильям, Фергюсон и Чеферин приняли участие в церемонии прощания с Бобби Чарльтоном

Сегодня, 19:15
В Англии прошла церемония прощания с легендой «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтоном.
Церемонию посетили Принц Уэльский Уильям, экс-тренер «МЮ» Сэр Алекс Фергюсон, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и многие бывшие игроки и члены персонала «Манчестер Юнайтед».
Чарльтон умер 21 октября. Позже появилась информация, что причиной его смерти стало падение на подоконник. Легенде «Манчестер Юнайтед» было 86 лет.
Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.
За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира-1966. Также в 1966 году он стал обладателем «Золотого мяча».