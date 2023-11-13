Принц Уильям, Фергюсон и Чеферин приняли участие в церемонии прощания с Бобби Чарльтоном

В Англии прошла церемония прощания с легендой «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтоном.

Церемонию посетили Принц Уэльский Уильям, экс-тренер «МЮ» Сэр Алекс Фергюсон, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и многие бывшие игроки и члены персонала «Манчестер Юнайтед».

Алекс Фергюсон. Фото Global Look Press

Чарльтон умер 21 октября. Позже появилась информация, что причиной его смерти стало падение на подоконник. Легенде «Манчестер Юнайтед» было 86 лет.

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира-1966. Также в 1966 году он стал обладателем «Золотого мяча».