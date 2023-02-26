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Сегодня, 07:11

Рафаэль Варан поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал об ожиданиях от финала Кубка лиги. Он также признался, что играет хуже, если не чувствует давление.

«Первый трофей всегда важен для клуба. На данный момент — это наша главная цель, в перспективе мы хотим постоянно быть на вершине и выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Я постараюсь подавать пример молодым игрокам — для них полезно видеть, как опытные товарищи демонстрируют спокойствие в напряженных ситуациях», — цитирует Варана пресс-служба «Юнайтед».

В финале Кубка Лиги «красные дьяволы» сыграют против «Ньюкалса» 26 февраля, начало матча — 19.30 мск.

 
Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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