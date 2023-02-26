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Сегодня, 06:50

Гвардиола восхитился игровыми качествами Холанна после матча с «Борнмутом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (4:1) в 25-м туре АПЛ рассказал о важности для команды Эрлина Холанна и Фила Фодена.

«Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Сегодня мы больше находили его, он был очень угрожающим.

Нам необходим Фоден — его трудовая этика, его голы, его передачи. Шаг за шагом он вернется», — цитирует Гвардиолу ВВС.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.

 
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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