Гвардиола восхитился игровыми качествами Холанна после матча с «Борнмутом»

Сегодня, 06:50
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (4:1) в 25-м туре АПЛ рассказал о важности для команды Эрлина Холанна и Фила Фодена.
«Влияние Холанда было невероятным. Мы любим его, и он помогает нам. Сегодня мы больше находили его, он был очень угрожающим.
Нам необходим Фоден — его трудовая этика, его голы, его передачи. Шаг за шагом он вернется», — цитирует Гвардиолу ВВС.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка.