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«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в игроке «Ньюкасла» Гимарайнсе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал», «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в полузащитнике «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсе, сообщает TNT Sport.

По данным источника, эти три команды проявляют конкретный интерес к 24-летнему игроку и ждут решения футболиста по возможному продлению контракта с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что «сороки» хотят продлить соглашение полузащитника, которон действует до июня 2026 года.

В этом сезоне Гимарайнс сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://tntsports.com.br/melhorfuteboldomundo/Exclusivo-Real-Madrid-Chelsea-e-Liverpool-se-interessam-por-Bruno-Guimaraes-20221026-0007.html
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