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Сегодня, 20:24

Рэшфорд назвал ерундой информацию о том, что он хочет повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед» в два раза

Иван Торопцев
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд опроверг информацию о том, что он хочет повышения своей зарплаты в два раза.

Ранее британское издание Daily Star сообщило, что футболист в переговорах с клубом требует, чтобы ему подняли зарплату до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По нынешнему соглашению игрок получает около 200 тысяч фунтов.

«Полная ерунда. Клуб уважает меня, а я уважаю клуб, все так и будет в дальнейшем. Я сейчас сфокусирован на том, чтобы завершить сезон как можно лучше и побороться за трофеи», — написал у себя в Twitter Рэшфорд.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в нынешнем сезоне он забил 27 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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