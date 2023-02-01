Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком английского клуба по итогам января, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

В январе 25-летний форвард сыграл 8 матчей за «МЮ», забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

По итогам голосования он обошел полузащитника Каземиро, защитника Ван-Биссаку и хавбека Бруну Фернандеша.

Рэшфорд является воспитанником «красных дьяволов», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.