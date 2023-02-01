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Сегодня, 18:24

Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком английского клуба по итогам января, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

В январе 25-летний форвард сыграл 8 матчей за «МЮ», забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

По итогам голосования он обошел полузащитника Каземиро, защитника Ван-Биссаку и хавбека Бруну Фернандеша.

Рэшфорд является воспитанником «красных дьяволов», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/marcus-rashford-voted-manchester-united-player-of-the-month-for-january-2023

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Аарон Ван-Биссака
Бруну Фернандеш
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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