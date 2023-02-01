Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком английского клуба по итогам января, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
В январе 25-летний форвард сыграл 8 матчей за «МЮ», забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.
По итогам голосования он обошел полузащитника Каземиро, защитника Ван-Биссаку и хавбека Бруну Фернандеша.
Рэшфорд является воспитанником «красных дьяволов», его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.
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