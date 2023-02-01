Новичок «Челси» Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой»

Полузащитник Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой» перед скорым переходом в «Челси».

Сегодня, 1 февраля, лондонский клуб сообщил о переходе аргентинского хавбека.

«Большое спасибо, «бенфикисты». Я хотел бы поблагодарить свою семью за всю любовь, полученную за эти 5 месяцев, я благодарен Богу за то, что он дал мне возможность играть за один из крупнейших клубов мира, где я в полной мере наслаждаюсь каждым моментом и всегда выкладываюсь в полную силу. Спасибо всем сотрудникам, которые так много работают, чтобы сделать учреждение намного больше, чем оно есть. Спасибо моим коллегам за то, что они всегда относились ко мне наилучшим образом и заставляли меня чувствовать себя как дома. Спасибо, клубу, я всегда буду хранить вас в своем сердце», — написал Фернандес в соцсетях.

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник на данный момент является самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 29 матчей за «Бенфику», 4 гола и 7 результативных передач.