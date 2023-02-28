Рэшфорд: «При ван Гале меня штрафовали каждый четверг. У меня было 12 минут, чтобы добраться на базу из колледжа»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером «красных дьяволов» Луи ван Галом.

«Раньше меня штрафовали каждый четверг. Эти ситуации было полностью вне моего контроля, но ван Гал был именно таким человеком. Он говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, это не обсуждается, но я также не должен опаздывать на тренировки, это тоже не обсуждается. У меня было 12 минут, чтобы добраться на тренировочную базу из колледжа», — заявил Рэшфорд в интервью Sky Sports.

Нидерландский специалист работал в «Юнайтед» с 2014 по 2016 год.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд участвовал 38 матчах за «МЮ», в которых забил 25 голов и сделал девять результативных передач.