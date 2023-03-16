Рэшфорд стал самым молодым игроком в истории «МЮ», забившим 25 голов в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим 25 мячей в еврокубках, сообщает Squawka.

25-летний форвард отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса» (1:0). Этот гол стал для Рэшфорда 25-м в составе «красных дьяволов» в крупных еврокубковых турнирах.

Также нападающий стал самым молодым англичанином, забившим 25 голов в еврокубках.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел за «МЮ» 42 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.