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Сегодня, 21:14

Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года

Мария Гусева
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Хулианом Альваресом до 2028 года.

«Это очень важный момент для меня и моей семьи. Я был очень доволен своим первым сезоном здесь, но я еще многое могу сделать. Я знаю, что могу стать лучше, и «Сити» дает мне все, что нужно, чтобы реализовать свой потенциал», — цитирует пресс-служба клуба Альвареса.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с января прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Альварес провел 33 матча за «горожан» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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