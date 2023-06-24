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Сегодня, 19:07

«Рома» хочет подписать защитника «Лидса» Кристенсена

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитника «Лидса» Расмус Кристенсен может продолжить карьеру в «Роме», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. «Рома» и «Лидс» обсуждают структуру потенциальной сделки, которая должна быть основана на аренде.

Сообщается, что игрок уже сообщил руководству английской команды покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей за «Лидс», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его команда покинула АПЛ, заняв 19-е место в турнирной таблице с 31 очком.

Футбол
ФК Лидс
ФК Рома
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