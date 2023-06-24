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Сегодня, 20:35

В «Челси» определились с будущим нападающего Лукаку

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Челси» приняло решение о полноценной продаже форварда команды Ромелу Лукаку, сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонский клуб не планирует отдавать форварда в аренду, игрок будет продан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что форвард отклонил новое предложение из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне бельгиец сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Он выступал в составе команды на правах аренды из «Челси».

Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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