Рой Кин: «МЮ» — это новый «Тоттенхэм». Команда в отчаянии»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал манкунианцев новым «Тоттенхэмом».

Во втором туре АПЛ команда Эрика тен Хага проиграла «шпорам» со счетом 0:2.

«МЮ» — это новый «Тоттенхэм». Команда в отчаянии. В ней собраны хорошие футболисты, их поддерживают болельщики, но это не помогло избежать поражения. «Манчестер» слабо выглядел в прошедшем матче», — передает слова ирландца Talksport.

«МЮ» занимает десятое место в АПЛ после двух туров. В следующем матче команда встретится с «Ноттингем Форест» на своем поле.