Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:23

Рой Кин удивлен реакцией Тен Хага на ничью «МЮ» с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о работе главного тренера Эрика тен Хага после ничьей с «Ливерпулем» (2:2).

«Кажется, будто он выпил несколько бокалов вина после матча. Тен Хаг выглядел очень довольным. «МЮ» играет как середняк, показывает футбол маленького клуба. Не пойму, за счет чего они собираются побеждать», — цитирует игрока Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей — 6 побед и 2 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает второе место. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.

ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
Эрик тен Хаг
1
Обсудить
Читайте также
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино — о ничьей с «Шеффилдом»: «Расстраивает, что мы пропустили в последние минуты, но ничья справедлива»