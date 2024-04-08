Почеттино — о ничьей с «Шеффилдом»: «Расстраивает, что мы пропустили в последние минуты, но ничья справедлива»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«То, как мы пропустили в последние несколько минут, расстраивает, и я разочарован. Но, если проанализировать игру, ничья справедлива. Я думаю, что «Шеффилд» создал несколько моментов, они продолжали верить, и, конечно, мы не контролировали ход игры.

Сегодня не нужно искать оправдания, в последние несколько минут нам нужно было убить игру, вот почему мы находимся в том положении, в котором находимся», — цитирует Почеттино BBC.

«Челси» не проигрывает в АПЛ в 7-м матче подряд — 3 победы и 4 ничьих. Лондонцы набрали 44 очков и занимают 9-е место в таблице АПЛ.