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15 мая, 06:48

Руководство «Вест Хэма» хочет сохранить Мойеса в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководство «Вест Хэма» хочет, чтобы Дэвид Мойес остался главным тренером команды, сообщает Sky Sports.

Контракт 60-летнего шотландского специалиста действует до лета 2024 года.

В ближайшее время представители «молотобойцев» проведут встречу с Мойесом, на которой обсудят его будущее. В случае если тренер захочет покинуть команду, его попытаются уговорить остаться, особенно если ему удастся избежать вылета из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

Руководство «Вест Хэма» всегда доверяло Мойесу, рассчитывало на него и не искало потенциального сменщика даже в те моменты, когда появлялись слухи о возможной отставке специалиста.

За два тура до конца чемпионата Англии-2022/23 «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице с 37 очками в 36 матчах.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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