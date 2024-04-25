Руни шокирован победой «Эвертона» над «Ливерпулем»

Экс-игрок «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал победу команды в 29-м туре АПЛ (2:0).

«Это удивительно. «Ливерпуль» был шокирован напором «Эвертона». Было совершенно очевидно, что «Эвертон» хочет победу больше», — цитирует Руни BBC Sport.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение.

«Ливерпуль» с 74 очками остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа упустила возможность догнать «Арсенал» (77).

27 апреля команда Клоппа сыграет с «Вест Хэмом», «Эвертон» встретится с «Брентфордом».