Руй Витория недоволен поведением Клоппа в ситуации с травмой Салаха

Главный тренер сборной Египта рассказал, что был недоволен тем, что Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», первым сообщил о возвращении форварда Мохамеда Салаха в расположении команды из-за травмы.

«Мы не хотели ничего объявлять до игры. Все было под контролем нашей медицинской бригады. Мы не хотели никого тревожить. Я не считаю правильным, что «Ливерпуль» через какого-либо соперника сообщил об этом, ведь нам предстояла очень важная игра», — сказал Руй Витория журналистам.

Сообщалось, что Салах из-за травмы выбыл на 3-4 недели и может больше не сыграть на Кубке Африки.

Сборная Египта с 3 очками заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф Кубка Африки.