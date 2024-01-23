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Сегодня, 20:57

Руй Витория недоволен поведением Клоппа в ситуации с травмой Салаха

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Египта рассказал, что был недоволен тем, что Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», первым сообщил о возвращении форварда Мохамеда Салаха в расположении команды из-за травмы.

«Мы не хотели ничего объявлять до игры. Все было под контролем нашей медицинской бригады. Мы не хотели никого тревожить. Я не считаю правильным, что «Ливерпуль» через какого-либо соперника сообщил об этом, ведь нам предстояла очень важная игра», — сказал Руй Витория журналистам.

Сообщалось, что Салах из-за травмы выбыл на 3-4 недели и может больше не сыграть на Кубке Африки.

Сборная Египта с 3 очками заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф Кубка Африки.

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Мохамед Салах
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
Руй Витория
Юрген Клопп
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