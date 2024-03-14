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14 марта, 23:56

Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20+ голов в 7 сезонах подряд

Алина Савинова
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты».

Это 20-й гол для 31-летнего футболиста в текущем сезоне. Салах стал первым игроком в истории «Ливерпуля», который достиг данной отметки в семи сезонах подряд.

Египетский нападающий перешел в английский клуб в 2017 году. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.

Количество голов Салаха по сезонам после прихода в «Ливерпуль»:

Сезон-2023/2024 — на данный момент 20 голов;

Сезон-2022/2023 — 30 голов;

Сезон-2021/2022 — 31 гол;

Сезон-2020/2021 — 31 гол;

Сезон-2019/2020 — 23 гола;

Сезон-2018/2019 — 27 голов;

Сезон-2017/2018 — 44 гола.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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