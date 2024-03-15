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15 марта, 07:19

Саутгейт отреагировал на нежелание защитника Уайта играть за сборную Англии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о нежелания защитника «Арсенала» Бена Уайта играть за национальную команду. Он признался, что ему стыдно за игрока, на которого он рассчитывал.

«Бен Уайт не хотел, чтобы его вызывали, и это очень стыдно. Он игрок, которого я очень люблю. После Катара я с ним общался и очень рассчитывал на него», — цитирует Саутгейта Фабрицио Романо.

Ранее Саутгейт рассказал о звонке из «Арсенала». Клуб сообщил, что Бен Уайт просил его не вызывать.

14 марта тренерский штаб сборной Англии назвал состав на товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией.

23 марта сборная Англии сыграет с Бразилией, 26-го числа — с Бельгией.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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