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Сегодня, 22:00

Самые дорогие трансферы АПЛ: топ-10 переходов

«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мойсес Кайседо (ФК «Челси»).
Фото ФК «Челси», Соцсети
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«Челси» подписал полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Соглашение с 21-летним эквадорцем рассчитано до лета 2031 года. Лондонский клуб выложил за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро). Эта сумма стала рекордной для АПЛ.

Топ-10 дорогих переходов премьер-лиги выглядят следующим образом:

  • Мойсес Кайседо — 133 миллиона евро (из «Брайтона» в «Челси» в 2023 году)
  • Энцо Фернандес — 121 миллион евро (из «Бенфики» в «Челси» в 2023 году)
  • Джек Грилиш — 117,5 миллиона евро (из «Ноттс Каунти» в «Манчестер Сити» в 2021 году)
  • Деклан Райс — 116,60 миллиона евро (из «Вест Хэм Юнайтед» в «Арсенал» в 2023 году)
  • Ромелу Лукаку — 113 миллионов евро (из «Интера» в «Челси» в 2021 году)
  • Поль Погба — 105 миллионов евро (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году)
  • Антони — 95 миллионов евро (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году)
  • Йошко Гвардиол — 90 миллионов евро (из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити» в 2023 году)
  • Харри Магуайр — 87 миллионов евро (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году)
  • Ромелу Лукаку — 84,70 миллиона евро (из «Эвертона» в"Манчестер Юнайтед" в 2017 году)
Джек Грилиш
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