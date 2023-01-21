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Сегодня, 20:06

«Астон Вилла» победила «Саутгемптон»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астон Вилла» в гостях победила «Саутгемптон» в матче 21-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте матча забил нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс.

Матч в первом тайме был прерван из-за беспилотника в небе над стадионом. Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение, но через 15 минут игра возобновилась.

«Астон Вилла» набрала 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» замыкает таблицу: 20-е место и 15 очков.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:1
Астон Вилла

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Астон Вилла
ФК Саутгемптон
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