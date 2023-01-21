«Астон Вилла» победила «Саутгемптон»

Сегодня, 20:06
«Астон Вилла» в гостях победила «Саутгемптон» в матче 21-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте матча забил нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс.
Матч в первом тайме был прерван из-за беспилотника в небе над стадионом. Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение, но через 15 минут игра возобновилась.
«Астон Вилла» набрала 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» замыкает таблицу: 20-е место и 15 очков.
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Основные источники исследования