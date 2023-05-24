Де Дзерби: «Надеюсь, Колвилл останется в «Брайтоне» в следующем сезоне»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби выразил надежду, что защитник Леви Колвилл, который выступает за «чаек» на правах аренды из «Челси», останется в команде в следующем сезоне.

«Надеюсь, Колвилл останется в «Брайтоне» в следующем сезоне, он является для нас топ-футболистом. Тем не менее, решение по его будущему будет принимать «Челси», — заявил де Дзерби на пресс-конференции.

В текущем сезоне 20-летний защитник сыграл за «Брайтон» в 22 матчах и отдал две результативные передачи.