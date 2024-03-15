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15 марта, 20:33

Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда

Игнат Заздравин
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем форварда команды Маркуса Рэшфорда.

«Мы подписывали с ним пятилетний контракт в прошлом сезоне не для того, чтобы продать его сейчас. Он должен быть частью этого проекта. Так что это не та тема, которую мы будем обсуждать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

13 марта сообщалось, что «ПСЖ» готов летом предложить за Рэшфорда 75 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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