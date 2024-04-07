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«Шеффилд» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Шеффилд» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рахим Стерлинг (ФК «Челси»).
Фото Global Look Press
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«Шеффилд» встретится с «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 7 апреля. Игра состоится на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде (Англия) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Шеффилд» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 31 тура премьер-лиги клуб из Шеффилда набрал 15 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 43 очками располагается на 9-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
07 апр, 19:30. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд
Челси

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