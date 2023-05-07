КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:32

Шерингем считает, что партнеры Магуайра по «МЮ» виноваты в критике в его адрес

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о критике в адрес капитана манкунианцев Харри Магуайра.

«Какое-то время казалось, что каждый в клубе занимается своими делами – и никто из игроков не берет на себя ответственность. Магуайр всегда выходил вперед. Очень несправедливо, что на него всегда указывали пальцем.

Я все еще думаю, что Магуайр очень хороший игрок. Мне не кажется, что ему кто-то помогал, пока он был в «Манчестер Юнайтед», ему не помогали окружающие его защитники, а вся критика доставалась ему», – приводит слова Шерингема Mirror.

30-летний защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в АПЛ, лишившись стабильного места в стартовом составе.

Тедди Шерингем
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» может назначить Шмадтке на должность спортивного директора

«Манчестер Сити» нашел замену Гюндогану в «Баварии»