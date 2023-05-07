Шерингем считает, что партнеры Магуайра по «МЮ» виноваты в критике в его адрес

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о критике в адрес капитана манкунианцев Харри Магуайра.

«Какое-то время казалось, что каждый в клубе занимается своими делами – и никто из игроков не берет на себя ответственность. Магуайр всегда выходил вперед. Очень несправедливо, что на него всегда указывали пальцем.

Я все еще думаю, что Магуайр очень хороший игрок. Мне не кажется, что ему кто-то помогал, пока он был в «Манчестер Юнайтед», ему не помогали окружающие его защитники, а вся критика доставалась ему», – приводит слова Шерингема Mirror.

30-летний защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в АПЛ, лишившись стабильного места в стартовом составе.