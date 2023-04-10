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Сегодня, 01:10

Соглашение «Лестера» и Марша сорвалось

Сергей Разин
корреспондент
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Американский специалист Джесси Марш не возглавит «Лестер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, соглашение клуба и 49-летнего американца сорвалось. Марш был готов подписать контракт в пятницу, но стороны не достигли соглашения о длительности контракта.

Последним местом работы Марша был «Лидс», который специалист покинул в феврале этого года. Ранее он возглавлял «Лейпциг» и «Зальцбург».

«Лестер» 2 апреля объявил об увольнении Брендана Роджерса с поста главного тренера клуба.

ФК Лестер
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