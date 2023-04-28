КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:34

Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» недоволен тем, что не набрал три очка с «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Кореец забил второй гол своей команды.

«Я думаю, что мы не заслужили 2:0 в первом тайме. Мы играли довольно хорошо, у нас были шансы забить, но мы не были достаточно терпеливы. Думаю, во втором тайме «Тоттенхэм» показал отличный характер, но мы недовольны тем, что не набрали три очка.

Мы не хотели подводить фанатов. Футбол — это все еще о болельщиках. Прошедшая неделя была неприемлемой, и мы не хотели повторить ее«, — цитирует BBC Сона.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 60 очками за 31 матч. «Тоттенхэм» поднимается на 5-е место с 54 очками за 33 игры.

 
&laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Удивительная ничья в Лондоне: «Тоттенхэм» вдруг ожил, а «МЮ» упустил верную победу
Сон Хын Мин
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит
Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?
Расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ
Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах
Рябков отметил важность взвешенного ответа США на невыдачу виз
Боевики ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эриксен — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Думаю, что мы немного сбавили обороты, и это стало проблемой»