Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» недоволен тем, что не набрал три очка с «МЮ»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Кореец забил второй гол своей команды.

«Я думаю, что мы не заслужили 2:0 в первом тайме. Мы играли довольно хорошо, у нас были шансы забить, но мы не были достаточно терпеливы. Думаю, во втором тайме «Тоттенхэм» показал отличный характер, но мы недовольны тем, что не набрали три очка.

Мы не хотели подводить фанатов. Футбол — это все еще о болельщиках. Прошедшая неделя была неприемлемой, и мы не хотели повторить ее«, — цитирует BBC Сона.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 60 очками за 31 матч. «Тоттенхэм» поднимается на 5-е место с 54 очками за 33 игры.