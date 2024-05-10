Стал известен список номинантов на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards назвала список претендентов на звание лучшего игрока 2024 года.

В список номинантов включены 20 футболистов. Наибольшим числом игроков представлен «Манчестер Сити» — 4 человека. Также в число претендентов попали по 3 игрока «Реала» и «Интера».

Номинанты на звание лучшего игрока 2024 года:

Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии) Джуд Беллингем («Реал», Англия) Хакан Чалханоглу («Интер», Турция) Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия) Антуан Гризманн («Атлетико», Франция) Алекс Гримальдо («Байер», Испания) Серу Гирасси («Штутгарт», Гвинея) Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия) Матс Хуммельс («Боруссия», Германия) Харри Кейн («Бавария», Англия) Йозуа Киммих («Бавария», Германия) Тони Кроос («Реал», Германия) Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) Коул Палмер («Челси», Англия) Родри («Манчестер Сити», Испания) Букайо Сака («Арсенал», Англия) Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия) Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

В 2023 году лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards стал Эрлин Холанн. Награда ежегодно вручается футболистам с 2011 года.