Стал известен список номинантов на звание лучшего игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards назвала список претендентов на звание лучшего игрока 2024 года.
В список номинантов включены 20 футболистов. Наибольшим числом игроков представлен «Манчестер Сити» — 4 человека. Также в число претендентов попали по 3 игрока «Реала» и «Интера».
Номинанты на звание лучшего игрока 2024 года:
- Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии)
- Джуд Беллингем («Реал», Англия)
- Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)
- Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
- Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)
- Алекс Гримальдо («Байер», Испания)
- Серу Гирасси («Штутгарт», Гвинея)
- Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия)
- Матс Хуммельс («Боруссия», Германия)
- Харри Кейн («Бавария», Англия)
- Йозуа Киммих («Бавария», Германия)
- Тони Кроос («Реал», Германия)
- Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- Коул Палмер («Челси», Англия)
- Родри («Манчестер Сити», Испания)
- Букайо Сака («Арсенал», Англия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
В 2023 году лучшим игроком по версии Globe Soccer Awards стал Эрлин Холанн. Награда ежегодно вручается футболистам с 2011 года.