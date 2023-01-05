Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре-декабре 2022 года.

На награду номинированы Микель Артета («Арсенал»), в активе которого 4 победы в четырех матчах, Томас Франк («Брентфорд») — 2 победы и 2 ничьи, Эдди Хау («Ньюкасл»), его команда одержала 3 победы и ничью, а также Юрген Клопп («Ливерпуль») — 4 победы в 4 матчах.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», который набрал 44 очка в 17 играх. На втором месте «Манчестер Сити» (36 очков), на третьем — «Ньюкасл» (35).