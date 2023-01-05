Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:03

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре-декабре 2022 года.

На награду номинированы Микель Артета («Арсенал»), в активе которого 4 победы в четырех матчах, Томас Франк («Брентфорд») — 2 победы и 2 ничьи, Эдди Хау («Ньюкасл»), его команда одержала 3 победы и ничью, а также Юрген Клопп («Ливерпуль») — 4 победы в 4 матчах.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Арсенал», который набрал 44 очка в 17 играх. На втором месте «Манчестер Сити» (36 очков), на третьем — «Ньюкасл» (35).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
Эдди Хау
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры

Тен Хаг подтвердил переход вратаря Батленда в «Манчестер Юнайтед»