Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры

Английский специалист Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры, сообщает Daily Mail.

Последним клубом в карьере Стива Брюса стал «Вест Бромвич», откуда 62-летний специалист был уволен в октябре.

За время карьеры Брюс также возглавлял «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Халл Сити», «Бирмингем», «Уиган» и «Шеффилд Уэнсдей».

Трофеев на посту тренера Стив Брюс не завоевывал.

В качестве тренера Брюс более всего известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл все возможные трофеи в Англии, в также выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.