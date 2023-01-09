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9 января, 23:44

Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Английский специалист Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры, сообщает Daily Mail.

Последним клубом в карьере Стива Брюса стал «Вест Бромвич», откуда 62-летний специалист был уволен в октябре.

За время карьеры Брюс также возглавлял «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Халл Сити», «Бирмингем», «Уиган» и «Шеффилд Уэнсдей».

Трофеев на посту тренера Стив Брюс не завоевывал.

В качестве тренера Брюс более всего известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл все возможные трофеи в Англии, в также выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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