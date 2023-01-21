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Сегодня, 17:28

Джеррард: «Я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить с Беллингемом о переходе в «Ливерпуль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард хочет, чтобы полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в английский клуб.

«Все, что ему нужно сделать, это назвать мне дату, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о переходе в «Ливерпуль», — приводит слова Джеррарда Goal.

19-летнего игрока связывают со многими крупными клубами, включая «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако «Боруссия» пока не хочет его отпускать.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

Источник: Goal

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Ювентус
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П1

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П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Стивен Джеррард
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
2
2
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