Джеррард: «Я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить с Беллингемом о переходе в «Ливерпуль»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард хочет, чтобы полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в английский клуб.
«Все, что ему нужно сделать, это назвать мне дату, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о переходе в «Ливерпуль», — приводит слова Джеррарда Goal.
19-летнего игрока связывают со многими крупными клубами, включая «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако «Боруссия» пока не хочет его отпускать.
В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования