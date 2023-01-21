Джеррард: «Я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить с Беллингемом о переходе в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард хочет, чтобы полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в английский клуб.

«Все, что ему нужно сделать, это назвать мне дату, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о переходе в «Ливерпуль», — приводит слова Джеррарда Goal.

19-летнего игрока связывают со многими крупными клубами, включая «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако «Боруссия» пока не хочет его отпускать.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.