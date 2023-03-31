Тен Хаг летом примет решение о будущем Линделефа и Мактоминея

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует к концу сезона определиться с будущим защитника Виктора Линделефа и полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, в январе интерес к шведскому защитнику проявили «Интер» и «Атлетико». Шотландский полузащитник находится в трансферных списках «Ньюкасла».

В текущем сезоне в активе Линделефа 21 матч без результативных действий за манкунианцев во всех турнирах. На счету Мактоминея два забитых мяча и одна голевая передача за 32 игры.

После 26 матчей «Манчестер Юнайтед» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.