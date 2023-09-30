Тен Хаг отреагировал на свист болельщиков «МЮ» после поражения от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о свисте болельщиков манкунианцев в ходе матча против «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.

«Я понимаю [причины свиста болельщиков]. Когда вы играете c «Кристал Пэлас», при всем уважении, вы должны побеждать. Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины поражения, но вы посчитаете это оправданиями. Нет никаких оправданий», — приводит слова тен Хага The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.