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Сегодня, 20:17

Тен Хаг отреагировал на свист болельщиков «МЮ» после поражения от «Кристал Пэлас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о свисте болельщиков манкунианцев в ходе матча против «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.

«Я понимаю [причины свиста болельщиков]. Когда вы играете c «Кристал Пэлас», при всем уважении, вы должны побеждать. Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины поражения, но вы посчитаете это оправданиями. Нет никаких оправданий», — приводит слова тен Хага The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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