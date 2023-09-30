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Пирс Морган выложил фото с Роналду и обратился к тен Хагу после поражения «МЮ» от «Кристал Пэлас»: «Привет, Эрик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
Пирс Морган.
Фото Соцсети
Криштиану Роналду.
Фото Соцсети
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Журналист Пирс Морган пошутил о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас» (0:1) в 7-м туре АПЛ.

Морган выложил фотографию с Криштиану Роналду, который в ноябре прошлого года расторг контракт с манкунианцами после скандального интервью Моргану. В беседе с журналистом футболист раскритиковал главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Пирс Морган.
Фото Соцсети

«Привет, Эрик», — подписал фотографию Морган.

Кроме того, Морган выложил совместное фото Роналду с тен Хагом.

Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

«Напоминание: одного из этих людей выгнали из «Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. До боли очевидно, кто был/остается настоящей проблемой (Подсказка: это не Криштиану)», — написал журналист.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом». Игра пройдет 7 октября. Перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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