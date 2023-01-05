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Сегодня, 21:30

Тен Хаг подтвердил переход вратаря Батленда в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил информацию о том, что вратарь «Кристал Пэлас» Джек Батленд перейдет в команду.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят подписать 29-летнего англичанина на роль запасного голкипера.

«Ньюкасл» отозвал из аренды в «МЮ» Мартина Дубравку, который был резервным вратарем команды тен Хага и принял участие в 2 матчах.

«Дубравка был отозван, и теперь нам нужны три опытных вратаря. У нас есть несколько молодых игроков, и они преуспевают, но у нас так много игр, что нам нужны три хороших вратаря на тренировках. Что Батленд может дать нашей команде? Я действительно доволен Де Хеа, это совершенно очевидно, он наш номер 1, он действительно хороший исполнитель. Но я хочу отметить, что всегда что-то может случиться и с ним, и к этому нужно быть готовым», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

29-летний Батленд выступает за «Кристал Пэлас» с октября 2020 года. В текущем сезоне голкипер не принимал участие в официальных встречах.

Давид Де Хеа
Джек Батленд
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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