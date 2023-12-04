Тен Хаг потерял поддержку половины раздевалки «МЮ» после поражения от «Ньюкасла»

Игроки «Манчестер Юнайтед» разочаровались в навыках главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 53-летний специалист потерял поддержку со стороны половины раздевалки после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в 14-м туре АПЛ. Многие футболисты недовольны стилем игры «Манчестер Юнайтед». Также некоторым игрокам не нравится большой объем беговой работы на тренировках.

Еще одной причиной разочарования игроков «МЮ» стал продолжающийся конфликт Тен Хага с полузащитником Джейдоном Санчо, которого клуб отстранил от основной команды в сентябре.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. После 14 туров манкунианцы с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, «МЮ» за тур до конца идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 5 встречах.