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Сегодня, 16:04

Тен Хаг рассказал, что игроки «МЮ» не успевают тренироваться из-за плотного графика

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о частых травмах футболистов команды. Он отметил, что это неизбежно.

«Нельзя предотвратить проблемы. Стандарты АПЛ высоки, перегрузка в расписании сумасшедшая. В нашей команде много игроков, которые ездят в сборные. У других клубов тоже проблемы, особенно в обороне.

Внесли ли мы изменения в тренировочный процесс? Мы толком не тренируемся, восстанавливаемся и ждем следующий матч», — рассказал тен Хаг журналистам.

После 29 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

 

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