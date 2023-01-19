Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватило второго гола в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что мы контролировали игру и забили хороший гол. Не сказал бы, что это хороший результат, но все в порядке. Нам нужно было больше выкладываться ради второго гола. При счете 2:0 все было бы кончено. Если пропустить гол за одну-две минуты до конца игры, сложно среагировать, хотя у нас был шанс у Каземиру. Необходимо извлечь урок из этого результата», — цитирует BBC тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.