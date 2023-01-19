Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа оценил дебют Вегхорста

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оценил дебют нападающего Вута Вегхорста в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Он отлично справился. На стандартных положениях он отлично действует и помогает нам во всех областях. Думаю, что это был отличный дебют», — цитирует BBC де Хеа.

«МЮ» арендовал 30-летнего голландца у «Бернли». О переходе было объявлено 13 января.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.