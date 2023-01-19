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Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Думаю, это был волшебный момент (штрафной удар на последних минутах). Сделали то, что должны были сделать. «Манчестер Юнайтед» в отличной форме, и тренер изменил их судьбу, так что получить очко в матче против них — это действительно хорошо. Сейчас речь идет о стабильности. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует BBC Хьюза.
«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.
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